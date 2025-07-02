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    09:04, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Разыскиваемого за крупное мошенничество казахстанца задержали в Грузии

    По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан в Грузии задержан казахстанец, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рpolisia.kz.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив денежные средства, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств.

    МВД в рамках идеологемы «Закон и Порядок» продолжает работу по обеспечению принципа неотвратимости наказания.

    Ранее сообщалось о новой схеме мошенников в Казахстане. В Facebook распространяется реклама, обещающая бесплатные бьюти-боксы за опрос от известного интернет-магазина косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»,

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Закон и право Интерпол Грузия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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