Разыскиваемого за крупное мошенничество казахстанца задержали в Грузии

В 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив денежные средства, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств.



МВД в рамках идеологемы «Закон и Порядок» продолжает работу по обеспечению принципа неотвратимости наказания.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенников в Казахстане. В Facebook распространяется реклама, обещающая бесплатные бьюти-боксы за опрос от известного интернет-магазина косметики и парфюмерии «Золотое яблоко»,