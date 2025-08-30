Разгромом завершился матч Александра Бублика на US Open 2025

В первом круге Бублик и Демолинер встретились с парой Фернандо Ромболи (Бразилия) / Джон-Патрик Смит (Австралия) и уступили своим соперникам в двух сетах — 3:6, 2:6. Таким образом, казахстанец и его напарник досрочно завершили выступление на турнире в «парах», а Ромболи и Смит вышли в 1/8 финала, где им будут противостоять победители матча Кристиан Харрисон (США) / Эван Кинг (США) — Даниэль Альтмайер (Германия) / Луис Давид Мартинес (Венесуэла).

Напомним, Александр Бублик (24-е место в рейтинге ATP) также выступает на Открытом чемпионате США и в одиночном разряде: там он уже вышел в третий круг соревнований, где встретится с американским теннисистом Томми Полом (14-е место).

