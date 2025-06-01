Разгромом закончился матч Путинцева — Андреева на «Ролан Гаррос»

Андреева победила Путинцеву в двух сетах — 6:3, 6:1 — и вышла в 1/8 финала. Добавим, что Мирра Андреева на данный момент является первой ракеткой России в одиночном разряде.

Таким образом, Юлия Путинцева досрочно завершила выступление на «Ролан Гаррос»-2025. Ранее казахстанка победила аргентинскую теннисистку Солану Сьерру (110-е место) — 7:6, 6:2, а затем обыграла Джоанну Гарленд (175-е место) из Тайваня — 7:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина учинила разгром и вышла на действующую чемпионку «Ролан Гаррос».