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    18:00, 31 Май 2025 | GMT +5

    Разгромом закончился матч Путинцева — Андреева на «Ролан Гаррос»

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (31-е место в рейтинге WTA) встретилась с россиянкой Миррой Андреевой (6-е место) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    путинцева
    Фото: instagram.com/yulia_putintseva

    Андреева победила Путинцеву в двух сетах — 6:3, 6:1 — и вышла в 1/8 финала. Добавим, что Мирра Андреева на данный момент является первой ракеткой России в одиночном разряде.

    Таким образом, Юлия Путинцева досрочно завершила выступление на «Ролан Гаррос»-2025. Ранее казахстанка победила аргентинскую теннисистку Солану Сьерру (110-е место) — 7:6, 6:2, а затем обыграла Джоанну Гарленд (175-е место) из Тайваня — 7:6, 6:3.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина учинила разгром и вышла на действующую чемпионку «Ролан Гаррос».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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