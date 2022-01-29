Разговоров с Президентом России о том, что потом рассчитаемся, не было – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался о введении войск ОДКБ на территорию Казахстана. По словам Президента, разговоров с Президентом России о том, что потом рассчитаемся, не было, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается слухов о том, что мы задолжали, я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Путиным, а их было немало и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство. В 2013 году был подписан соответствующий договор в Екатеринбурге. Я, кстати, в это время находился в Женеве, я не участвовал в подготовке этого договора. И там говорится о союзнических отношениях между Казахстаном и России», - прокомментировал Глава государства.

Президент отметил, что отношение между Казахстаном и Россией были всегда тесными, конструктивные, по истине партнерскими еще до этих событий в Алматы.

«И они будут иметь продолжение. Скорее всего, в середине февраля, по приглашению Президента России с визитом буду находиться в Москве. Мы подпишем важные соглашения, которые связаны с долгосрочными сотрудничеством между нашими странами. И не надо переворачивать с ног на голову, дескать, он отдал приказ стрелять по мирным демонстрантам. В это время уже мирных демонстрантов не было на площадях. Была проявлена особая жесткость со стороны бандитов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



