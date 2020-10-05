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Разгон митинга в Бишкеке. Минздрав сообщает о госпитализации 16 пострадавших

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Октября 2020, 22:50
Разгон митинга в Бишкеке. Минздрав сообщает о госпитализации 16 пострадавших

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - По оперативным данным, в стационары Бишкека поступили 16 пострадавших в митинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Как сообщили агентству «Кабар» в Минздраве КР, по оперативным данным на 22.00 ч. в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины поступили 4 пострадавших с различными травмами. В Национальный госпиталь при Минздраве КР по линии скорой медицинской помощи поступили 10 пострадавших. В Городскую клиническую больницу №1 поступили 2 пострадавших.

«Характер травм уточняется, информация будет дана позже», - отметили в Минздраве КР.

Отметим, что на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Затем митингующие пошли в сторону Белого дома.


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