Разделительную полосу по проспекту Абая благоустроят в Алматы

Проект благоустройства разделительной полосы по проспекту Абая предусматривает обновление зоны от улицы Тургут Озала до улицы Муканова на 2,6 км, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Алматы

Как сообщили в акимате города, в последний раз ремонт здесь проводился более 15 лет назад. Работы включают укладку брусчатки, установку освещения, поливочной системы и озеленение.

Фото: акимат Алматы

Аким города Ерболат Досаев в ходе ознакомления с проектом благоустройства разделительной полосы подчеркнул важность использования качественных материалов для создания прогулочной зоны и проведения автоматизированной системы полива.

Фото: акимат Алматы

Разделительная зеленая зона преобразится благодаря проекту «Бюджет народного участия».

В этом году «Бюджет народного участия» в Алматы увеличен до 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Алматинцы за счет городского бюджета могут реализовать свои идеи по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок.