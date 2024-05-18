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    04:05, 18 Май 2024 | GMT +6

    Разделительную полосу по проспекту Абая благоустроят в Алматы

    Разделительную полосу по проспекту Абая благоустроят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Проект благоустройства разделительной полосы по проспекту Абая предусматривает обновление зоны от улицы Тургут Озала до улицы Муканова на 2,6 км, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Разделительную полосу по проспекту Абая благоустроят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в акимате города, в последний раз ремонт здесь проводился более 15 лет назад. Работы включают укладку брусчатки, установку освещения, поливочной системы и озеленение.

    Разделительную полосу по проспекту Абая благоустроят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Аким города Ерболат Досаев в ходе ознакомления с проектом благоустройства разделительной полосы подчеркнул важность использования качественных материалов для создания прогулочной зоны и проведения автоматизированной системы полива.

    Разделительную полосу по проспекту Абая благоустроят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Разделительная зеленая зона преобразится благодаря проекту «Бюджет народного участия».

    В этом году «Бюджет народного участия» в Алматы увеличен до 18,8 млрд тенге, что на 5,8 млрд тенге больше, чем в прошлом году. Алматинцы за счет городского бюджета могут реализовать свои идеи по благоустройству дворов, общественных пространств, созданию спортивных и игровых площадок.

    Разделительную полосу по проспекту Абая благоустроят в Алматы
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Дороги Акимат Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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