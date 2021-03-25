Разделить работу Земельной комиссии на несколько направлений предложил Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разделить работу Земельной комиссии на 5-6 направлений предложил депутат Мажилиса Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на первом заседании Комиссии по земельной реформе депутат озвучил свои предложения по организации дальнейшей работы Земельной комиссии.

«Первое предложение – если бы по направлениям первого протокола Земельной комиссии министерство бы подготовило отчет», - сказал Айдос Сарым.

В этом отчете, по его словам, необходимо объяснить, почему одни предложения были приняты, а другие нет, почему мы ждали пять лет и так далее.

«Второе предложение – на сегодня уже высветились 5-6 конкретных направлений работы», - отметил Айдос Сарым.

Он пояснил, что первое – это конституционные права. Второе – это информационный и кадастровый вопрос. Третье –это необходимость проведения анализа по законодательству - почему оно не работает в некоторых вопросах касательно земель сельхозназначения и так далее.

Также есть дополнительные профтехнические направления.

Спикер предложил создать 5-6 рабочих групп по этим направлениям.