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Раздать бесплатно заброшенные дачные участки намерены в Петропавловске

10 Августа 2021 15:17
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Раздать бесплатно заброшенные дачные участки намерены в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске возвращают в государственную собственность участки, неиспользуемые по назначению или выданные с нарушениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам акима города Булата Жумабекова, выявили 308 таких участков. Из них вернули 76.

«Процедура возврата усложнена тем, что у акимата нет контрольной функции. Мы собираем материал, отправляем в земельную инспекцию, они в комитет. А там всего 16 инспекторов на всю страну, если не ошибаюсь. Процедура долгая», - сказал Б. Жумабеков.

Когда-то проданные в частные руки земли теперь создают проблемы при благоустройстве города. В частности, пришлось приостановить строительство участка дороги по улице Брусиловского в пределах улиц Пушкина-Театральная.

«Участки, которые были проданы до 2007-го года, электронная база не видит. О том, что они находятся в частной собственности узнали, когда собственник заявил права. Работы остановили», - сообщил аким города.

Планируют местные власти выявлять и передавать желающим неиспользуемые дачные участки. В Петропавловске из 47 тысяч дачных участков 23 тысячи заброшены.

«Сейчас многие хотят приобрести дачи. Будем выявлять такие участки и передавать бесплатно желающим. Уже вернули 300, еще 70 планируем до конца года. Вообще, рассчитываем в год по 1,5-2 тысячи участков возвращать», - проинформировал Б. Жумабеков.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Строительство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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