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    02:44, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Раздача мороженого в Шымкенте завершилась арестом предпринимателя

    За несанкционированную акцию он проведет пять суток под арестом и выплатит штраф, передает корреспондент агентства Kazinform.⠀

    арест
    Фото: polisia.kz

    Инцидент произошел 1 июня возле супермаркета «Жаналық» в микрорайоне Туран-2. Организатор обещал бесплатно раздать 400 упаковок мороженого детям.

    В результате наплыва посетителей, в основном детей, началась давка. В попытке ускорить раздачу организаторы начали бросать мороженое прямо в толпу. Некоторые из брикетов падали на головы. Очевидцы отметили беспорядок и отсутствие контроля за происходящим.

    Предпринимателя привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса РК об административных правонарушениях.

    По статье 488-1 («Проведение публичного мероприятия без уведомления уполномоченного органа») ему назначен штраф в размере 50 МРП — 196 600 тенге. Также суд применил статью 434 («Мелкое хулиганство»), по которой предпринимателю назначено административное задержание сроком на пять суток.

    Ранее в Актау наказали организатора акции за хаос и давку во время бесплатной раздачи мороженого.

    Теги:
    Закон и право Туркестанская область Дети Регионы Шымкент Общество
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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