Раздача мороженого в Шымкенте завершилась арестом предпринимателя

Инцидент произошел 1 июня возле супермаркета «Жаналық» в микрорайоне Туран-2. Организатор обещал бесплатно раздать 400 упаковок мороженого детям.

В результате наплыва посетителей, в основном детей, началась давка. В попытке ускорить раздачу организаторы начали бросать мороженое прямо в толпу. Некоторые из брикетов падали на головы. Очевидцы отметили беспорядок и отсутствие контроля за происходящим.

Предпринимателя привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса РК об административных правонарушениях.

По статье 488-1 («Проведение публичного мероприятия без уведомления уполномоченного органа») ему назначен штраф в размере 50 МРП — 196 600 тенге. Также суд применил статью 434 («Мелкое хулиганство»), по которой предпринимателю назначено административное задержание сроком на пять суток.

Ранее в Актау наказали организатора акции за хаос и давку во время бесплатной раздачи мороженого.