Разбросанные человеческие останки обнаружены на кладбище в Атырауской области
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены человеческие останки, оказавшиеся на поверхности земли на одном из кладбищ Жылыойского района Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
На кадрах видно, что на территории захоронения из-под земли выступают кости человека.
Инцидент произошел на территории старого кладбища в населенном пункте Ески Каратон. По предварительным данным, захоронение относится к началу XX века. На некоторых надгробиях указаны даты — 1949, 1950 и 1965 годы.
По словам автора видео, причиной оголения могил стали природные факторы — в частности, смещение песка под воздействием ветра.
Как сообщил аким поселка Жана Каратон Сансызбай Баймуратов, ранее это кладбище было основным для жителей села Каратон. Оно расположено в 102 километрах от города Кульсары. В период с 1992 по 2002 годы жители были переселены в поселок Жана Каратон, расположенный в 6 километрах от Кульсары. С тех пор, начиная с 2002 года, захоронения на данном кладбище не проводились.
— Зафиксированы случаи, когда из-за ветра человеческие останки выходят на поверхность. В настоящее время в данном населенном пункте никто не проживает, — отметил Сансызбай Баймуратов.
