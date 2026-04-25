Разбросанные человеческие останки обнаружены на кладбище в Атырауской области

На кадрах видно, что на территории захоронения из-под земли выступают кости человека.

Инцидент произошел на территории старого кладбища в населенном пункте Ески Каратон. По предварительным данным, захоронение относится к началу XX века. На некоторых надгробиях указаны даты — 1949, 1950 и 1965 годы.

По словам автора видео, причиной оголения могил стали природные факторы — в частности, смещение песка под воздействием ветра.

Как сообщил аким поселка Жана Каратон Сансызбай Баймуратов, ранее это кладбище было основным для жителей села Каратон. Оно расположено в 102 километрах от города Кульсары. В период с 1992 по 2002 годы жители были переселены в поселок Жана Каратон, расположенный в 6 километрах от Кульсары. С тех пор, начиная с 2002 года, захоронения на данном кладбище не проводились.

— Зафиксированы случаи, когда из-за ветра человеческие останки выходят на поверхность. В настоящее время в данном населенном пункте никто не проживает, — отметил Сансызбай Баймуратов.

