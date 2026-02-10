Общественный резонанс вызвало перезахоронение христианского кладбища в Улытау
Перезахоронение христианского кладбища в южной части бывшего поселка Жезказган вызвало общественный резонанс. Пользователи соцсетей обеспокоены санитарными рисками и соблюдением прав родственников. Власти региона были вынуждены отреагировать, передает корреспондент агентства Kazinform.
Поводом для активного обсуждения в социальных сетях стала публикация общественника Берика Жагирапова, который резко высказался о происходящем и действиях местных властей.
В своей публикации он назвал ситуацию недопустимой с точки зрения морали и закона.
— Это уже не просто беспредел — это откровенное кощунство, — написал Жагирапов.
По его словам, процесс перезахоронения якобы сопровождался грубыми нарушениями.
— Сначала, по словам очевидцев, около 250 могил выкопали и свалили в одно место. Потом — снова выкопали и теперь перезахоранивают уже возле городского кладбища Сатпаева. Это что вообще такое? — задается вопросом общественник.
Он также подчеркивает, что перезахоронение должно проводиться строго по установленным правилам.
— Это строгая процедура, с разрешениями, санитарными нормами, участием СЭС, уведомлением и согласием родственников. А здесь — хаос и кулуарные договоренности, — отметил он.
Отдельное внимание Жагирапов уделил вопросу согласия родственников.
— Разрешения родственников? По словам людей — взяли примерно у 30 человек, не больше. А остальные?.. Это не про бизнес и не про развитие. Это про утрату человеческого лица. С мертвыми так не поступают, — написал он, назвав происходящее «стыдом и позором для города».
На фоне резонанса официальный комментарий дали в акимате области Улытау. Власти заявили, что работы по перезахоронению проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и правовых требований, а решение принято из-за ухудшения геологической обстановки и риска обрушения грунта.
Подготовка к перезахоронению и всестороннее изучение вопроса заняли более двух лет, — сообщили в акимате.
По данным властей, на территории кладбища захоронено 1888 человек, из них 920 — с установленными личными данными, еще 968 захоронений являются безымянными.
В акимате также подчеркнули, что работы ведутся на основании разрешений уполномоченных органов, включая заключения санитарно-эпидемиологической службы и постановление акимата города Сатпаев.
— На сегодняшний день приняты заявления и получены согласия на перезахоронение от родственников 507 умерших. В отношении остальных захоронений работы проводятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством, — говорится в официальном комментарии.
По информации властей, 850 останков уже перезахоронены в установленном порядке. К работам привлечены 51 специалист, включая врачей-эпидемиологов и сотрудников дезинфекционных служб, проведены вакцинация персонала и обязательный инструктаж.
— Все этапы работ по перезахоронению осуществляются под постоянным контролем акимата города Сатпаев и профильных уполномоченных органов, — заверили в областном акимате.
В завершение власти отметили, что распространение заведомо недостоверной информации по данной теме может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила погребения и ухода за могилами.