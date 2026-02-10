Общественный резонанс вызвало перезахоронение христианского кладбища в Улытау

Поводом для активного обсуждения в социальных сетях стала публикация общественника Берика Жагирапова, который резко высказался о происходящем и действиях местных властей.

В своей публикации он назвал ситуацию недопустимой с точки зрения морали и закона.

— Это уже не просто беспредел — это откровенное кощунство, — написал Жагирапов.

По его словам, процесс перезахоронения якобы сопровождался грубыми нарушениями.

— Сначала, по словам очевидцев, около 250 могил выкопали и свалили в одно место. Потом — снова выкопали и теперь перезахоранивают уже возле городского кладбища Сатпаева. Это что вообще такое? — задается вопросом общественник.

Он также подчеркивает, что перезахоронение должно проводиться строго по установленным правилам.

— Это строгая процедура, с разрешениями, санитарными нормами, участием СЭС, уведомлением и согласием родственников. А здесь — хаос и кулуарные договоренности, — отметил он.

Отдельное внимание Жагирапов уделил вопросу согласия родственников.

— Разрешения родственников? По словам людей — взяли примерно у 30 человек, не больше. А остальные?.. Это не про бизнес и не про развитие. Это про утрату человеческого лица. С мертвыми так не поступают, — написал он, назвав происходящее «стыдом и позором для города».

На фоне резонанса официальный комментарий дали в акимате области Улытау. Власти заявили, что работы по перезахоронению проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и правовых требований, а решение принято из-за ухудшения геологической обстановки и риска обрушения грунта.

Подготовка к перезахоронению и всестороннее изучение вопроса заняли более двух лет, — сообщили в акимате.

По данным властей, на территории кладбища захоронено 1888 человек, из них 920 — с установленными личными данными, еще 968 захоронений являются безымянными.

В акимате также подчеркнули, что работы ведутся на основании разрешений уполномоченных органов, включая заключения санитарно-эпидемиологической службы и постановление акимата города Сатпаев.

— На сегодняшний день приняты заявления и получены согласия на перезахоронение от родственников 507 умерших. В отношении остальных захоронений работы проводятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством, — говорится в официальном комментарии.

По информации властей, 850 останков уже перезахоронены в установленном порядке. К работам привлечены 51 специалист, включая врачей-эпидемиологов и сотрудников дезинфекционных служб, проведены вакцинация персонала и обязательный инструктаж.

— Все этапы работ по перезахоронению осуществляются под постоянным контролем акимата города Сатпаев и профильных уполномоченных органов, — заверили в областном акимате.

В завершение власти отметили, что распространение заведомо недостоверной информации по данной теме может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила погребения и ухода за могилами.