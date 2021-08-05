Разбойное нападение совершено на таксиста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 3 августа в районе «Халык Арены» было совершено разбойное нападение на таксиста. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемых, ранее судимых за совершение разбоев и грабежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что нападению подверглась 25-летняя девушка, работающая водителем Яндекс.Такси. Около половины второго ночи она приняла заявку и забрала клиентов, которых надо было отвезти в район «Саяхата».

«По ее словам в машину сели двое нетрезвых парней. Доехав до указанного адреса один из них набросил на шею девушки удавку. После чего она потеряла сознание и очнулась уже на полу на заднем пассажирском сиденье. Забрали ее банковскую карту и телефон, а затем выкинули потерпевшую из машины в районе микрорайона «Теректы». И только после этого девушке-водителю удалось вызвать полицию», - отметили в ДП.

Прибывшим полицейским она передала приметы подозреваемых. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое мужчин, 1987 и 1998 годов рождения.

По данному факту в едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч.2 п.3 УК РК. Подозреваемые водворены в ИВС.