+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Разбойное нападение совершено на таксиста в Алматы

5 Августа 2021 18:46
Поделиться:
Разбойное нападение совершено на таксиста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 3 августа в районе «Халык Арены» было совершено разбойное нападение на таксиста. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемых, ранее судимых за совершение разбоев и грабежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пьяный водитель без прав катался на автокране по Кокшетау
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области Землетрясение произошло в 879 км от Алматы 250 тысяч тенге за «диплом» получила мошенница в Алматинской области

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что нападению подверглась 25-летняя девушка, работающая водителем Яндекс.Такси. Около половины второго ночи она приняла заявку и забрала клиентов, которых надо было отвезти в район «Саяхата».

«По ее словам в машину сели двое нетрезвых парней. Доехав до указанного адреса один из них набросил на шею девушки удавку. После чего она потеряла сознание и очнулась уже на полу на заднем пассажирском сиденье. Забрали ее банковскую карту и телефон, а затем выкинули потерпевшую из машины в районе микрорайона «Теректы». И только после этого девушке-водителю удалось вызвать полицию», - отметили в ДП.

Прибывшим полицейским она передала приметы подозреваемых. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое мужчин, 1987 и 1998 годов рождения.

По данному факту в едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч.2 п.3 УК РК. Подозреваемые водворены в ИВС.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Пьяный водитель без прав катался на автокране по Кокшетау
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
250 тысяч тенге за «диплом» получила мошенница в Алматинской области
Популярное
1 Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
2 Сель сошел в ущелье Левый Талгар
3 Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
4 Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
5 Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
6 Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Читайте также
Кого поражает дельта-штамм в первую очередь
73 подростка за один день доставлены в полицию Актюбинской области
Режим ЧС объявлен в пострадавших от ураганного ветра селах Акмолинской области
Сель сошел в ущелье Левый Талгар
Двое жителей Атырауской области после вакцинации стали миллионерами
Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки
Общественный транспорт не будет работать в выходные в Нур-Султане
Землетрясение произошло в 879 км от Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив