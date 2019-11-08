Разбойное нападение на пункт приема хлопка раскрыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратились трое местных жителей о том, что у них из дома похитили ценные вещи и деньги. В ходе следственных мероприятий к полицейским также поступило сообщение о разбойном нападении на один из пунктов приема хлопка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских, которых сразу же приступили к розыскным мероприятиям. Как стало известно, подозреваемые, воспользовавшись отсутствием хозяев, за одну ночь обчистили сразу несколько домов. А, в ходе разбойного нападения на пункт приема хлопка, совершенного около 3.30 ночи, молодые люди избили и связали охранника, угрожая кассиру физической расправой, забрали из сейфа более 1,7 миллионов тенге, а также 120 тысяч тенге из кармана охранника и дорогой сотовый телефон.





Полицейские тщательно проверили места краж и разбойного нападения, и пришли к выводу, что действовала одна и та же преступная группа. Изучив данные и проведя все необходимые мероприятия, оперативники задержали одного из подозреваемых, который перевозил преступную группу на своей автомашине. Затем полицейские задержали остальных соучастников преступной группы.





В настоящее время все подозреваемые установлены. Ими оказались двое жителей Алматинской области, ранее судимые за разбойное нападение, двое жителей Жетысайского района. А, пятый, житель Казыгуртского района, на сегодняшний день разыскивается. В отношении последнего полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Установлена причастность указанной преступной группы к 10 фактам квартирных краж. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 8 миллионов тенге. У задержанных в качестве вещественных доказательств изъяли 700 тысяч тенге и ценные вещи, похищенных у одного из жителей. Кроме того, сотрудники Жетысайского РОП не исключают причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.



