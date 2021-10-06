Разбойное нападение на банк в Алматы: участникам вынесли приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор трем участникам дерзкого нападения на отделение банка, которое произошло в октябре 2020 года. Они получили срок от 7 до 8 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, подозреваемых по делу было трое алматинцев - 29-летний Бауыржан Абилкаримов, 35-летние Нартай Умирзаков и Игорь Степанов. 15 октября 2020 года все трое оговаривали план действий. Выбрали объектом филиал банка, расположенный на пересечении пр.Сейфуллина и улицы Гоголя.

Затем между собой они разделили роли. Там же было решено, что подсудимый Абилкаримов из-за своего маленького роста будет заходить в кассу, Степанов в это время с ружьем будет держать находящихся в филиале на мушке, а Умирзаков будет водителем, стоять на улице и наблюдать за происходящим, при возникновении не спланированных обстоятельств, он должен их предупредить.

В итоге Абилкаримов со Степановым забежали в отделение банка, затем Абилкаримов, взяв топор в руки, побежал в кассу и, несколькими ударами разбив стекло, проник во внутрь. В этот момент он поранил правую руку. Находясь в кассе, Абилкаримов начал требовать у кассирши открыть сейф, однако там не было денежных средств. Он, положив денежные средства, находящиеся на столе, в сумку, выбежал из кассы через дверь, при этом он заметил, что на рубашке кассирши остались пятна его крови. С целью зачищения своих следов, он снял с нее кофту и вместе со Степановым выбежал с отделения банка. Затем, сев в автомобиль, они скрылись.

Вина подсудимых также подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей. В итоге был причинен материальный ущерб на сумму 2 394 830 тенге. В настоящее время ущерб полностью возмещен.

В итоге суд приговорил Абилкаримова и Степанова к 7 годам лишения свободы, признав виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.192 ч.3 п.2, 4 УК РК (Разбой).

Нартай Умирзаков был приговорен к 8 годам лишения свободы. Он был признан виновным по двум статьям 190 ч.4 п.2 УК РК (Мошенничество), и 192 ч.3 п.2, 4 УК РК (Разбой). Ранее подсудимый, работая риелтором, присвоил средства потенциальных покупателей квартир в 7 случаях.

Приговор вступил в законную силу. Все трое отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, 15 октября, в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение банка, забрав около 2 млн тенге. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

Позже полиция раскрыла разбойное нападение на отделение банка.