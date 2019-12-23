Разбойное нападение на АЗС в Алматы: подозреваемый задержан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на одной из автозаправочных станций произошло разбойное нападение на кассира-охранника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К дежурившему кассиру на работу явился его друг, «чтобы узнать, как он поживает». Однако, через несколько минут работник АЗС лежал на рабочем месте, истекая кровью.

«Два знакомых друг другу мужчины периодически встречались в рабочее время и тайком пропускали по 100 граммов. По сути, обычные собутыльники. В тот день подозреваемый, гражданин Н., 1980 года рождения, пришел как обычно, они выпили, потом попросил у работающего на АЗС товарища деньги, на что тот ему отказал. Когда 54-летний потерпевший отвернулся на миг, его «товарищ» нанес ему удар в шею ножом, который лежал в будке у потерпевшего для резки хлеба. Когда рабочий автозаправки с ножом в шее упал на кровать в помещении для персонала, злоумышленник стал требовать указать, где находятся деньги. Забрав из кассы 40 000 тенге, разбойник скрылся, оставив своего товарища истекать кровью и умирать», - рассказал начальник Управления полиции Жетысуйского района полковник полиции Дархан Мусанов.

При совместной работе с коллегами из Департамента полиции Жамбылской области подозреваемый был задержан в дежурные сутки. На данный момент задержанный Н. водворен в изолятор временного задержания.

По признакам состава преступления в соответствии статьи 192 части 2 пункта 4 УК РК (Разбой) зарегистрировано досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия.