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Разбой в такси: молодая пара напала на пожилую пассажирку в Туркестанской области

16 Октября 2019 09:41
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Разбой в такси: молодая пара напала на пожилую пассажирку в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Толебийского РОП обратилась пожилая женщина, которую утром по дороге из больницы ограбили неизвестные лица на неустановленной автомашине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

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Как выяснили полицейские, потерпевшая договорилась с таксистом доехать до дома, однако водитель не поехал по указанному адресу, а свернул в другое направление. Когда женщина стала расспрашивать, куда они едут, мужчина вместе с другим пассажиром-девушкой, надев маски, стали угрожать потерпевшей и требовать деньги.

Злоумышленники сняли с женщины серьги и кольцо, отобрали сумку, а ее оставили на обочине дороги. По словам потерпевшей, в сумке также находились золотые изделия и сотовый телефон стоимостью 80 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 300 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП по статье 191 УК РК «грабеж».

В целях раскрытия преступления в Толебийском РОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. Стражи порядка тщательно осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и проверили расположенные рядом камеры видеонаблюдения. Оперативники установили автомашину подозреваемых и задержали грабителей.

Как выяснилось, задержанными оказались молодые люди, девушка из Толебийского района и парень из Шымкента. Они арендовали автомашину и направлялись в сторону дома девушки. Им понадобились деньги, и парочка решила ограбить случайных попутчиков. Подозреваемых полицейские задержали в доме молодого человека. Изъятые похищенные вещи вернули законной владелице. Задержанные полностью признались в содеянном. Оба находятся под арестом. В настоящее время проводится досудебное расследование.

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Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
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