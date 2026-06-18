Разбор шансов «Кайрата» в первом раунде ЛЧ: почему сербский тренер ставит на алматинцев

Чемпион Казахстана из Алматы в июле начнет выступление в новом сезоне Лиги чемпионов. Корреспондент агентства Kazinform попросил специалистов оценить шансы команды на успех в первом отборочном раунде.

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов-2026/27 алматинский клуб сыграет с черногорской «Сутьеской». Первый матч состоится в Алматы 7 или 8 июля на Центральном стадионе, ответная встреча пройдет через неделю на поле соперника.

Сербский специалист, главный тренер петропавловского футбольного клуба «Кызылжар» Милич Чурчич отметил, что у казахстанской команды хорошие шансы на победу в двухматчевом противостоянии и выход во второй раунд квалификации, где возможна встреча с кипрской «Омонией».

— Я сегодня разговаривал с тренерами на эту тему. Уверен, что у «Кайрата» большие шансы на победу. Я знаю «Сутьеску», там есть хорошие футболисты, но для меня более качественная команда в этой паре — казахстанский клуб, у которого больше опыта в Европе, чего нет у «Сутьески». Поэтому преимущество есть у него, желаю удачи, — сказал Милич Чурчич.

Тем временем в казахстанском клубе не разделяют чрезмерного оптимизма и считают, что противостояние не станет легкой задачей.

— Однозначно, любой соперник опасен, мы со всей серьезностью подойдем к матчам. Тем более в прошлом году мы уже играли в Лиге чемпионов и знаем, что возможно все. Будем постепенно разбирать игру соперника, смотреть матчи и готовиться, — отметил главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин, добавив, что до старта еврокубков клубу предстоят три матча в чемпионате Казахстана.

Напомним, что «Кайрат» 17 июня победил «Кызылжар» в Алматы со счетом 3:0 в матче чемпионата Казахстана, дубль оформил Дастан Сатпаев, проводивший финальную игру за алматинскую команду перед отъездом в лондонский «Челси».