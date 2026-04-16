Разблокировать TiKTok вновь призвали в Кыргызстане

По словам парламентария, несмотря на введенное в стране ограничение доступа к TiKTok, пользователи используют приложение через VPN.

— Конечно, мы должны учитывать такие важные вопросы как национальная безопасность, воспитание молодежи, но запретами ничего не сможем решить. На сегодняшний день TiKTok не только развлекательный портал, но и площадка для распространения информации, развития образования, продвижения бизнеса. С помощью платформы тысячи молодых людей проявляют свой талант и развивают малый бизнес. Для молодежи это стало источником дохода. В этой связи необходимо убрать запрет, — сказала депутат.

В январе 2025 года депутаты ЖК уже обращались к правительству с предложением разблокировать TikTok и открыть в стране его представительство.

Напомним, в апреле 2024 года в Кыргызстане ограничили доступ к TikTok.