Разбитые полицейские авто выставили на торги в Алматы

В Алматы на электронные торги выставили более 40 автомобилей, находившихся на балансе городского департамента полиции. Среди них — Peugeot, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Lada и SsangYong, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным электронной торговой площадки государственного имущества, продавцом выступает управление государственных активов, балансодержателем — департамент полиции города.

Всего в представленном перечне насчитывается 41 автомобиль. Самая многочисленная модель — Peugeot 301: на продажу выставлено 17 таких машин. Также среди лотов — 13 Kia Cerato, четыре Mitsubishi Lancer, три Lada-21214, два Hyundai Elantra и два SsangYong Actyon Sports.

Судя по фотографиям, опубликованным в объявлениях о продаже, значительная часть автомобилей находится в аварийном или разукомплектованном состоянии. На отдельных машинах заметны серьезные повреждения кузова, у некоторых отсутствуют фары, бамперы, колеса и другие элементы. По характеру повреждений можно предположить, что часть автомобилей ранее попадала в ДТП. При этом в текстовых описаниях лотов подробный перечень повреждений и необходимых ремонтных работ не приводится.

Больше всего на торгах Peugeot 301 преимущественно 2014–2015 годов выпуска. Их стартовая стоимость составляет примерно от 2,1 до 2,9 млн теңге. При этом оценочная стоимость машин значительно ниже.

К примеру, Peugeot 301 2014 года оценен специалистами в 874 тысячи теңге, тогда как стартовая цена составляет 2,624 млн теңге.

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Другой автомобиль того же года получил оценку в 924,5 тысячи теңге, а его начальная цена на торгах установлена на уровне 2,774 млн теңге. Еще один Peugeot оценили примерно в 709 тысяч теңге, при этом торги по нему начинаются с 2,127 млн теңге.

В списке есть и три Lada-21214 2017 года выпуска. Два автомобиля выставлены за 1,992 млн теңге каждый при оценочной стоимости около 664 тысяч теңге. Еще одну машину оценили в 866,4 тысячи теңге, а стартовая цена составила почти 2,6 млн теңге.

Четыре Mitsubishi Lancer являются одними из самых возрастных автомобилей в перечне: три выпущены в 2010 году, еще один — в 2008-м. Цены на них начинаются примерно от 2,65 млн и доходят до 4,1 млн теңге. При этом оценочная стоимость заметно ниже. Например, Mitsubishi Lancer 2010 года оценили в 1,366 млн теңге, тогда как стартовая цена составляет 4,097 млн теңге. Lancer 2008 года оценен в 883 тысячи теңге, а выставлен на торги за 2,65 млн теңге.

Дороже оцениваются более свежие автомобили. Два Hyundai Elantra 2017 года выставлены примерно за 5,8–5,95 млн теңге. При этом их оценочная стоимость составляет около 1,9–2 млн тенге. Так, один Hyundai оценили в 1,983 млн теңге, а его стартовая цена достигла 5,95 млн теңге.

Еще два лота — SsangYong Actyon Sports 2015 года выпуска. Один автомобиль оценен в 1,823 млн теңге и выставлен за 5,47 млн теңге, второй — в 1,656 млн при стартовой цене почти 4,97 млн теңге.

Самые высокие цены среди представленных автомобилей — у Kia Cerato, которых насчитывается 13. Один Kia Cerato 2016 года оценен специалистами в 2,295 млн теңге, тогда как стартовая стоимость составляет 6,886 млн теңге. Еще 12 автомобилей этой модели выставлены по ценам примерно от 6 до 8,1 млн теңге.

Примечательно, что в приведенных объявлениях стартовая стоимость автомобилей примерно втрое превышает оценочную. При этом балансовая стоимость машин в карточках лотов указана как нулевая. Ограничений, арестов и обременений на имущество, согласно опубликованным данным, нет.

Техническое состояние каждой машины потенциальным участникам торгов предстоит оценивать отдельно. Помимо цены самого автомобиля, покупателю следует учитывать возможные расходы на восстановление поврежденных машин и приобретение отсутствующих деталей.

Начало торгов по части выставленных автомобилей назначено на 12 августа 2026 года.

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