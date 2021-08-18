Районы-аутсайдеры по темпам вакцинации назвали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В некоторых районах Северо-Казахстанской области темпы вакцинации критически низкие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев проинформировал, что в Уалихановском районе вакцинировали первым компонентом всего 45% подлежащего населения. В то же время в этом районе наблюдается рост числа инфицированных в 1,4 раза. Чуть более 55% от плана вакцинировали в Тайыншинском и Кызылжарском районах.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов добавил, что за сутки первый компонент вакцины по области получили всего 842 человека при плане в 3 000, второй компонент – 1 415.
«Вакцинация - единственная мера спасения жизни граждан. Есть районы, которые работают неплохо по вакцинации. В некоторых же темпы низкие. Акиматы совместно с общественностью работают плохо. Ничем невозможно объяснить бездействие. Группа выезжала в Уалихановский район. И сегодня снова поедут, будут там до полного выправления ситуации. Управление здравоохранения, департамент санитарно-эпидемиологического контроля, акимы районов должны проводить системную работу по соблюдению сантребований и вакцинации», - сказал аким области Кумар Аксакалов.
Всего по области первый компонент вакцины получили 215 622 человека, или 69% от планируемого числа. Полный курс вакцинации прошли 179 793 жителя региона, или около 58% от плана.
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