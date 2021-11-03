Районный суд Алматы отклонил иск банка к жене стрелка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд отказал в удовлетворении иска банка к Анаид Демирчян (жене стрелка) о понуждении устранить препятствия в пользовании нежилым помещением с земельным участком, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бостандыкского районного суда.

Истец обратился в суд, мотивируя иск тем, что на основании вступивших в законную судебных актов о взыскании суммы задолженности с двух ТОО - Дужнова и Демирчян, банк признан победителем торгов по реализации залогового имущества в виде нежилого помещения с земельным участком принадлежащего Демирчян, которая является женой стрелка Дужнова.

«Право собственности банка за указанным объектом недвижимости зарегистрировано в органе регистрации недвижимости от 30 апреля 2021 года. При рассмотрении дела судом установлено, что вышеуказанное недвижимое имущество на основании договоров аренды арендуют четыре физических лица. Исковые требования предъявлены банком к Демирчян, хотя она на момент разрешения иска фактически и юридически владельцем спорного имущества не является. Более того, банком суду не представлены доказательства осуществления ответчиком препятствия в пользовании истцом указанного нежилого помещения как собственнику», - сообщили в суде.

Так, вышеуказанное нежилое помещение передано бывшим собственником Демирчян по договорам в аренду третьим лицам, которые фактически и занимают данные нежилые помещения. При этом договоры аренды также не оспорены банком, хотя они были заключены с бывшим собственником до регистрации права собственности указанного имущества за истцом от 30 апреля 2021 года, то есть на законных основаниях, каждый на длительный срок 12 месяцев.

«С учетом этого при вынесении решения суд пришел к выводу, что истцом был избран неправильный способ защиты своих прав.

В удовлетворении иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами», - добавили в суде.

Напомним, 20 сентября, 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

По факту возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Алматинский горсуд ранее также прокомментировал инцидент с убийством пяти человек. Кроме того, городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК».