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Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»

7 Декабря 2021 01:11
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Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алмалинского района Алматы Ержан Сейтенов ответил, как решаются проблемы стихийной торговли возле рынка в микрорайоне «Тастак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Можно сказать, что район «Тастака» самый проблемный участок нашего района. Об этой проблеме мы давно знаем. Мы в свое время обратились в управление градостроительного контроля, и по проверкам было выяснено, что свыше 220 земельных участков используются не по назначению. То есть, они предназначены для индивидуального жилищного строительства, но люди его используют в коммерческих целях», - говорит аким района.

Он отметил, что по результатам проверки 54 собственника участков были привлечены к административной ответственности, по 52 собственникам были поданы исковые заявления в суд на принудительное изъятие участка.

«По шести из них были вынесены отрицательные решения суда, а по остальным все еще рассматривается вопрос в суде. Это, конечно, не решает данную проблему. К этой проблеме нужно подходить системно, поэтому решение вопроса - все еще на обсуждении. Пока определенного решения нет. В профилактических целях сотрудниками департамента полиции ежедневно проводятся разъяснительные работы по нарушениям законодательства», - ответил Ержан Сейтенов.

Напомним, еще в начале года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как будет решаться вопрос стихийной торговли в микрорайоне Тастак. Тогда он заявил, что за один день этот вопрос не решится.


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#Алматы   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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