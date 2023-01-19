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Районным акиматам Алматы передадут 100 млрд тенге

19 Января 2023, 13:06
Районным акиматам Алматы передадут 100 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году акиматом Алматы инициированы предложения по передаче отдельных функций районным акиматам. Об этом глава города Ерболат Досаев сообщил на встрече с жителями Алатауского района. Эти предложения были поддержаны Главой государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 декабря прошлого года Президентом подписаны поправки в Бюджетный кодекс РК о передаче 15 функций на уровень районных акиматов в городах республиканского значения и в столице.

В этом году при первом уточнении городского бюджета на районный уровень в Алматы будут переданы расходы на сумму около 100 млрд тенге, из них 17,3 млрд – в Алатауский район.

После этого текущим ремонтом дорог, инженерных сетей, финансированием дошкольного воспитания и обучения, социальных услуг, творческих кружков и спортивных секций и другим будут заниматься районные акиматы.

«Проводимая децентрализация позволит предоставить районным акиматам достаточные финансовые ресурсы и серьезно повысит ответственность акимов районов перед населением», – считает аким города Ерболат Досаев.


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