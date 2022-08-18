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Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты со следующего года
18 Августа 2022 11:16

Районные акиматы Алматы получат собственные бюджеты со следующего года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что Президент страны поддержал идею о том, чтобы у районов появились свои бюджеты. Это позволит быстро решать имеющиеся проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Наурызбайского района на встрече с акимом заявил, что в садоводческом товариществе нет наименований улиц, нет дорог, не вывозится мусор.

«Кроме того, у нас нет ни воды, ни электричества. Я знаю, что акимат Наурызбайского района оперативно решает вопросы, но я так думаю, что этот комплекс проблем решается через городской акимат. Просьба к вам, решить наши вопросы», - обратился житель к акиму.

Градоначальник ответил, что со следующего года районные акиматы получат полноценные бюджеты.

«Мы надеемся, что осенью будут произведены изменения. Президент поддержал идею о том, чтобы у районов появились свои бюджеты, благодаря которым они смогут быстро решать проблемы. У нас получается так, что в городах республиканского значения и в столице районные акиматы не имеют собственного бюджета. По электроснабжению, вывозу мусора я дам поручение», - отметил Ерболат Досаев.


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