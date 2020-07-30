Районная больница в Туркестанской области получила в дар кислородные концентраторы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Тюлькубасцы подарили центральной районной больнице кислородные концентраторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Забота о родной земле - это долг каждого. В Тюлькубасском районе растет число граждан, которые не забывают о малой родине и оказывают помощь в трудной ситуации. В районную больницу было передано 10 комплектов кислородных концентраторов, наиболее востребованных в борьбе с пневмонией.

Уроженец Тюлькубасского района продюсер квартета «Жігіттер» Ергали Абдраймов вручил 5 кислородных концентраторов и еще 5 - директор строительной компании «Nur Max» Лесалы Абзал.

Уроженцы благодатного края выразили готовность помогать землякам в сложный период и пожелали удачи в нелегкой работе людям в белых халатах.