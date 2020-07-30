Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Районная больница в Туркестанской области получила в дар кислородные концентраторы

30 Июля 2020, 04:03
Районная больница в Туркестанской области получила в дар кислородные концентраторы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Тюлькубасцы подарили центральной районной больнице кислородные концентраторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Забота о родной земле - это долг каждого. В Тюлькубасском районе растет число граждан, которые не забывают о малой родине и оказывают помощь в трудной ситуации. В районную больницу было передано 10 комплектов кислородных концентраторов, наиболее востребованных в борьбе с пневмонией.

photo

Уроженец Тюлькубасского района продюсер квартета «Жігіттер» Ергали Абдраймов вручил 5 кислородных концентраторов и еще 5 - директор строительной компании «Nur Max» Лесалы Абзал.

Уроженцы благодатного края выразили готовность помогать землякам в сложный период и пожелали удачи в нелегкой работе людям в белых халатах.


Туркестанская область   Благотворительность   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге