Район с особыми климатическими условиями построят в Нур-Султане

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана построят район с особыми климатическими условиями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«23 сентября 2019 года в городе Нью-Йорке в рамках визита Президента Республики Казахстан К. Токаева для участия в 74-й Генеральной Ассамблее ООН управляющая компания Фондом прямых инвестиций Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) заключила соглашение с Ellington Group о реализации инвестиционного проекта общей стоимостью до 2,5 млрд долларов США», - говорится в информационном сообщении Акорды.

В частности, проект предусматривает создание нового района в городе Нур-Султан по аналогии с современными концепциями комплексного развития городов с особыми климатическими условиями (Торонто, Ванкувер, Дубай и др.)

Новый район объединит в единый комплекс объекты семейного досуга, торгового, развлекательного и делового центров, и станет новым туристическим направлением и деловым хабом мирового класса. Ожидается, что он станет центром притяжения иностранных туристов и будет содействовать развитию торговли, логистики и финансовых услуг и других секторов, создавая новые рабочие места для молодежи.

В проекте участвует лидирующая в мире архитектурная компания из США – CallisonRTKL, которая имеет обширный опыт по разработке аналогичных проектов во всем мире.