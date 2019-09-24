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Район с особыми климатическими условиями построят в Нур-Султане
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана построят район с особыми климатическими условиями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«23 сентября 2019 года в городе Нью-Йорке в рамках визита Президента Республики Казахстан К. Токаева для участия в 74-й Генеральной Ассамблее ООН управляющая компания Фондом прямых инвестиций Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) заключила соглашение с Ellington Group о реализации инвестиционного проекта общей стоимостью до 2,5 млрд долларов США», - говорится в информационном сообщении Акорды.
В частности, проект предусматривает создание нового района в городе Нур-Султан по аналогии с современными концепциями комплексного развития городов с особыми климатическими условиями (Торонто, Ванкувер, Дубай и др.)
Новый район объединит в единый комплекс объекты семейного досуга, торгового, развлекательного и делового центров, и станет новым туристическим направлением и деловым хабом мирового класса. Ожидается, что он станет центром притяжения иностранных туристов и будет содействовать развитию торговли, логистики и финансовых услуг и других секторов, создавая новые рабочие места для молодежи.
В проекте участвует лидирующая в мире архитектурная компания из США – CallisonRTKL, которая имеет обширный опыт по разработке аналогичных проектов во всем мире.
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