Равные права на водопользование должны иметь граничащие страны – Умирзак Шукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев считает, что страны бассейнов трансграничных рек должны иметь равные права на водопользование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Страны бассейнов трансграничных рек должны иметь равные права на устойчивое водопользование. Прежде всего, это касается соблюдения прав всех стран трансграничного водотока на справедливое, разумное и взаимовыгодное использование водных ресурсов», - сказал У.Шукеев в ходе восьмой сессии совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Глава ведомства отметил, что азиатский регион впервые принимает участников совещания сторон Конвенции об охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

«Экономические интересы стран, расположенных в одном речном бассейне, могут иметь существенные различия. И отсутствие согласованной политики совместного водопользования, как правило, ведет к осложнению отношений между ними», - добавил министр.

По словам У.Шукеева, доступ к трансграничным водным ресурсам и осуществление хозяйственной деятельности в трансграничных бассейнах требуют эффективной правовой системы международного сотрудничества и политического взаимодействия.

«Сотрудничество в области использования и охраны трансграничных вод должно поддерживаться дипломатическими инструментами и проведением политики, основанной на международном водном праве. Глобальный статус Конвенции по трансграничным водам создает все условия для этого. Подтверждая свою приверженность по укреплению стабильности в регионе, Казахстан как сторона конвенции, в своей водной политике руководствуется ее принципами и базовыми положениями», - заключил он.



