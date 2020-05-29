Ратифицировано соглашение о механизме прослеживаемости товаров на таможенной территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.