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Ратифицировано соглашение о механизме прослеживаемости товаров на таможенной территории ЕАЭС
29 Мая 2020 18:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, ЕАЭС,
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