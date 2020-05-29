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Ратифицировано соглашение о механизме прослеживаемости товаров на таможенной территории ЕАЭС

29 Мая 2020 18:28
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Ратифицировано соглашение о механизме прослеживаемости товаров на таможенной территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, ЕАЭС,
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