Ратифицирована конвенция между правительствами Казахстана и Кипра о двойном налогообложении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к ней».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст закона публикуется в печати.