Ратифицирован протокол между РК и Кыргызстаном об участках деятельности погранпредставителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Данный протокол предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской госгранице.

Протоколом определены следующие участки госграницы деятельности пограничных представителей. Со стороны Казахстана: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалынского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области. Со стороны Кыргызстана – Иссык-Кульский в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области.

Протокол является неотъемлемой частью соглашения между Правительством Казахстана и Правительством Кыргызстана по вопросам деятельности пограничных представителей.

Ратификация Протокола позволит проводить согласованную пограничную политику между двумя странами, направленную на поддержание добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного экономического и иного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека, защиту интересов каждого государства-участника.

Ожидаемым результатом ратификации Протокола станет дальнейшее обеспечение стабильности на госгранице Казахстана и Кыргызстана в духе взаимного уважения, доверия и равноправия.