Расул Рысмамбетов стал независимым директором ЕНПФ

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка согласовало назначение финансиста-аналитика Расула Рысмамбетова независимым директором Единого накопительного пенсионного фонда, передает Kazinform.

ЕНПФ также сообщает, что Расул Рысмамбетов избран в состав Совета директоров в качестве независимого директора.

Расул Рысмамбетов родился 27 июля 1977 года в Казахстане. Окончил Университет Санкт‑Галлен (HSG, Швейцария), MBA (Стратегия и финансы) в 2014 году.

Опыт работы:

В 2010 году – проектный менеджер Корпорации ENRC (ERG);

В 2011 – 2013 годы – руководитель службы международных новостей «КазТАГ»;

В 2015 году – менеджер АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (Halyk Bank);

В 2015 – 2024 годы – финансовый консультант;

В 2019 – 2021 годы – партнер международной финансовой компании Borrelli Walsh / Kroll;

В 2021 – 2024 годы – финансовый аналитик ТОО «МФО Деньги говорят»;

С августа 2024 года по май 2026 года – председатель правления Национального аналитического центра Nazarbayev University.

Другие занимаемые должности:

C апреля 2025 года по настоящее время – член Общественного совета Министерства финансов РК.