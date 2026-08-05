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    Расул Рысмамбетов стал независимым директором ЕНПФ

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка согласовало назначение финансиста-аналитика Расула Рысмамбетова независимым директором Единого накопительного пенсионного фонда, передает Kazinform.

    Расул Рысмамбетов
    Фото из личного архива Расула Рысмамбетова

    ЕНПФ также сообщает, что Расул Рысмамбетов избран в состав Совета директоров в качестве независимого директора.

    Расул Рысмамбетов родился 27 июля 1977 года в Казахстане. Окончил Университет Санкт‑Галлен (HSG, Швейцария), MBA (Стратегия и финансы) в 2014 году.

    Опыт работы:

    • В 2010 году – проектный менеджер Корпорации ENRC (ERG);
    • В 2011 – 2013 годы – руководитель службы международных новостей «КазТАГ»;
    • В 2015 году – менеджер АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (Halyk Bank);
    • В 2015 – 2024 годы – финансовый консультант;
    • В 2019 – 2021 годы – партнер международной финансовой компании Borrelli Walsh / Kroll;
    • В 2021 – 2024 годы – финансовый аналитик ТОО «МФО Деньги говорят»;
    • С августа 2024 года по май 2026 года – председатель правления Национального аналитического центра Nazarbayev University.

    Другие занимаемые должности:

    C апреля 2025 года по настоящее время – член Общественного совета Министерства финансов РК.

    Финансы ЕНПФ АРРФР Пенсия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор