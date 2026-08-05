Расул Рысмамбетов стал независимым директором ЕНПФ
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка согласовало назначение финансиста-аналитика Расула Рысмамбетова независимым директором Единого накопительного пенсионного фонда, передает Kazinform.
ЕНПФ также сообщает, что Расул Рысмамбетов избран в состав Совета директоров в качестве независимого директора.
Расул Рысмамбетов родился 27 июля 1977 года в Казахстане. Окончил Университет Санкт‑Галлен (HSG, Швейцария), MBA (Стратегия и финансы) в 2014 году.
Опыт работы:
- В 2010 году – проектный менеджер Корпорации ENRC (ERG);
- В 2011 – 2013 годы – руководитель службы международных новостей «КазТАГ»;
- В 2015 году – менеджер АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (Halyk Bank);
- В 2015 – 2024 годы – финансовый консультант;
- В 2019 – 2021 годы – партнер международной финансовой компании Borrelli Walsh / Kroll;
- В 2021 – 2024 годы – финансовый аналитик ТОО «МФО Деньги говорят»;
- С августа 2024 года по май 2026 года – председатель правления Национального аналитического центра Nazarbayev University.
Другие занимаемые должности:
C апреля 2025 года по настоящее время – член Общественного совета Министерства финансов РК.