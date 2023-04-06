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Расторгать договоры с невыполняющими обязательства подрядчиками поручил аким СКО

Олеся Жуковень
6 Апреля 2023, 23:49
Расторгать договоры с невыполняющими обязательства подрядчиками поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на аппаратном совещании поручил расторгать договоры и включать в реестр недобросовестных подрядчиков, которые не исполнят взятых на себя обязательств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, жесткие меры в первую очередь коснутся тех, кто будет заниматься ремонтом дорог и водоснабжением.

В этом году в регионе планируют отремонтировать около 650 км дорог. Айдарбек Сапаров поручил завершить конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы и технадзор до 1-го мая. На особом контроле - своевременное освоение выделенных средств, работа экспертов технадзора на предмет постоянного нахождения на объектах, реализация проектов по графику.

«При невыполнении подрядчиками своих обязательств нужно принять меры по расторжению договоров с включением в реестр недобросовестных поставщиков. Усилить работу по передаче объектов водоснабжения в доверительное управление. Акиму Петропавловска - обеспечить своевременную разработку проектно-сметной документации на реконструкцию магистральных сетей и водоводов», - сказал Айдарбек Сапаров.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Строительство  
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