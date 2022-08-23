Растет вовлеченность молодежи РК в нелегальное потребление психоактивных веществ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост вовлеченности казахстанской молодежи в нелегальное потребление психоактивных веществ был отмечен по итогам национального исследования. Об этом сообщила 22 августа министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Совета по молодежной политике при Президенте РК, прошедшем под председательством Государственного советника Ерлана Карина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

А.Гиният отметила, последнее Национальное исследование по потреблению наркотиков среди молодежи Республики Казахстан (ESPAD), основной целью которого было определение клинических, социально-эпидемиологических причин потребления и распространенность употребления психоактивных веществ (ПАВ) в возрастной группе 13-18 лет, показало, прежде всего, достаточный уровень доступности нелегальных ПАВ, рост вовлеченности молодежи в нелегальное потребление ПАВ.

Если провести пересчет на население данной возрастной группы, можно предположить, что в 2021 году свыше 162 тыс. лиц в возрасте от 18 до 34 лет находились в зоне высокого риска и 27 тыс. имели зависимость от новых психоактивных веществ.

В 2024 году в рамках Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» планируется проведение следующего Исследования по употреблению психоактивных веществ среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам, добавила министр.

В рамках профилактических мер борьбы с данной проблемой в 2022 году Республиканским научно-практическим центром психического здоровья совместно с Европейским бюро ВОЗ проводятся подготовительные работы по запуску проекта организации Единого Контакт центра (Call-центр) службы охраны психического здоровья.

Наряду с тем, как проинформировала глава Минздрава, реализация Межведомственной дорожной карты по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании на 2022–2023 годы предусматривает «Открытие в региональных ЦПЗ отделений с трехэтапной программой медико-социальной реабилитации зависимых лиц».

«Сегодня в республике активно работают 166 Молодежных центров здоровья (МЦЗ), которые способствуют формированию у молодежи устойчивых навыков ведения здорового образа жизни и решению проблем в рамках укрепления своего здоровья, в том числе исключения вредных привычек», - продолжила министр.

Однако, как подчеркнула Ажар Гиният в ходе заседания, для повышения эффективности профилактических мер по борьбе с наркоманией и результативности лечебных мероприятий, необходимо вовлечение различных служб (образования, социальных служб, правоохранительных органов и т.д.), государственных органов и самого общества.

Также глава ведомства предложила рассмотреть вопрос внедрения в системе образования психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщалось ранее, число зависимых от синтетических наркотиков казахстанцев за 5 лет выросло в 14 раз.