Растет вовлеченность молодежи РК в нелегальное потребление психоактивных веществ
А.Гиният отметила, последнее Национальное исследование по потреблению наркотиков среди молодежи Республики Казахстан (ESPAD), основной целью которого было определение клинических, социально-эпидемиологических причин потребления и распространенность употребления психоактивных веществ (ПАВ) в возрастной группе 13-18 лет, показало, прежде всего, достаточный уровень доступности нелегальных ПАВ, рост вовлеченности молодежи в нелегальное потребление ПАВ.
Если провести пересчет на население данной возрастной группы, можно предположить, что в 2021 году свыше 162 тыс. лиц в возрасте от 18 до 34 лет находились в зоне высокого риска и 27 тыс. имели зависимость от новых психоактивных веществ.
В 2024 году в рамках Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» планируется проведение следующего Исследования по употреблению психоактивных веществ среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам, добавила министр.
В рамках профилактических мер борьбы с данной проблемой в 2022 году Республиканским научно-практическим центром психического здоровья совместно с Европейским бюро ВОЗ проводятся подготовительные работы по запуску проекта организации Единого Контакт центра (Call-центр) службы охраны психического здоровья.
Наряду с тем, как проинформировала глава Минздрава, реализация Межведомственной дорожной карты по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании на 2022–2023 годы предусматривает «Открытие в региональных ЦПЗ отделений с трехэтапной программой медико-социальной реабилитации зависимых лиц».
«Сегодня в республике активно работают 166 Молодежных центров здоровья (МЦЗ), которые способствуют формированию у молодежи устойчивых навыков ведения здорового образа жизни и решению проблем в рамках укрепления своего здоровья, в том числе исключения вредных привычек», - продолжила министр.
Однако, как подчеркнула Ажар Гиният в ходе заседания, для повышения эффективности профилактических мер по борьбе с наркоманией и результативности лечебных мероприятий, необходимо вовлечение различных служб (образования, социальных служб, правоохранительных органов и т.д.), государственных органов и самого общества.
Также глава ведомства предложила рассмотреть вопрос внедрения в системе образования психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщалось ранее, число зависимых от синтетических наркотиков казахстанцев за 5 лет выросло в 14 раз.