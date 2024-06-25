Случаи заболевания ботулизмом зафиксированы еще в трех областях России

Вспышки ботулизма зафиксированы еще в трех областях России: Ярославской, Тамбовской и Костромской. Ранее случаи заболевания были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и отдельных городах Подмосковья, передает собственный корреспондент Kazinform.

21-летний житель Костромы, госпитализированный с ботулизмом, умер в больнице. Это стало первой зафиксированной смертью среди пострадавших в результате массового отравления после употребления салата лобио из сервиса доставки «Кухня на районе».

По состоянию на 24 июня общее количество заболевших по стране достигло 375 человек. Большая часть из них находится в состоянии средней степени тяжести. При этом 149 человек выписаны из стационаров.

По данным Роспотребнадзора, в отдельных регионах выявляются случаи ботулизма у граждан, которые, находясь в других субъектах Федерации, употребляли в пищу опасную продукцию.

Причиной заболевания назвали некачественные полуфабрикаты и готовую еду, продаваемую в сетевых магазинах. По состоянию на 24 июня из оборота изъята свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы.

Потребителей призывают проявлять осторожность при выборе продуктов питания и следить за их качеством, чтобы избежать заражения.

Ранее сообщалось, что более 120 человек обратились за медпомощью в Москве из-за ботулизма.