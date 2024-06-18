Более 120 человек обратились за медпомощью в Москве из-за ботулизма

В Москве за медицинской помощью из-за отравления салатами обратился 121 человек, передает собственный корреспондент Kazinform.

Департамент здравоохранения города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщает, что распространение некачественных продуктов приостановлено.

- Всего за медицинской помощью обратился 121 человек – это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления, - сообщила заммэра.

Почувствовали у себя симптомы отравления и обратились за медицинской помощью 121 человек, на данный момент 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 - в реанимации. Все пострадавшие проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара и находятся под постоянным наблюдением врачей. Специалисты контролируют изменения в их состоянии и оказывают качественную медицинскую помощь.

- Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет, - подчеркнула заммэра.

Роспотребнадзор распорядился приостановить оборот продукции «салат лобио» и «салат тунцом, фасолью и яблоком» разных производителей, которые распространялись через сервис «Кухня на районе». Главным управлением Следственного комитета РФ заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, проведены обыски по местам хранения и реализации продукции.

Ботулизм – потенциально смертельное заболевание, поражающее нервную систему человека. Возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих бактерию ботулизма Сlostridium botulinum. Являясь инфекционным заболеванием, ботулизм не передается от человека к человеку. Симптомы могут проявиться у отравившегося в период от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи.