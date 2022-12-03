Растет число теплиц в Жамбылской области благодаря пилотному проекту повышения доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Третий год в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. И уже сегодня можно видеть позитивные результаты реализации этого проекта, передает МИА «Казинформ».

Глава региона Нуржан Нуржигитов на днях знакомился с ходом реализации пилотного проекта в хозяйствах Таласского района.

По информации акима района Нурбола Жунисбекова, в селе Ушарал создан сельскохозяйственный кооператив «Талас-2020», приобретено 18 единиц сельскохозяйственной техники. Проект был одобрен АО «Корпорация социального предпринимательства «Тараз», выдан кредит на реализацию бизнеса на сумму 8 млн тенге под 2,5%.

Сегодня аграрии полностью закрыли кредит, который получили. Уже три года они продают свою продукцию в торговые точки и социальные магазины в города Каратау и Тараз. В этом году доход кооператива составил 25,1 миллиона тенге.

«В проекте участвуют 300 жителей этого села. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 17%, лошадей на 15%. Для решения проблемы дефицита поливной воды в каждом дворе выкопали колодцы. Доход каждого жителя с приусадебного участка составил около 205 тыс. тенге. В этом году доход кооператива с caфлора составил 6,6 млн, с кукурузы – три млн, с люцерны — два млн, а с теплиц - 10 млн тенге», - отметил спикер.

Аким Ушаралского сельского округа Ракымжан Айтуов сообщил, что с начала реализации пилотного проекта в округе сократилось число получающих адресную социальную помощь. Сейчас скот держат во всех дворах округа. Всего в округе содержатся 40 тысяч голов скота.

Глава региона Нуржан Нуржигитов посетил теплицу, занимающую 20 соток, где в две смены высевают помидоры и огурцы. Владелец теплицы Еразы Сыздыкбеков сообщил, что планирует собрать до 20 тонн продукции. В первый оборот выращивают огурцы, во второй — помидоры. Теплица работает девять месяцев в году, доход составляет 10 млн тенге. Владелец теплицы планирует в дальнейшем увеличить ее площадь до одного гектара.

На строительство теплицы предприниматель взял кредит в размере восьми миллионов тенге в рамках пятого направления пилотного проекта. Сейчас кредит полностью закрыт. В теплице шесть постоянных рабочих мест. Продукция реализуется в магазины Каратау и Тараза.

Глава региона также ознакомился с теплицей жителя Кенесского сельского округа Мурата Ордабаева, размещенной на 13 сотках земли, здесь выращивают репу и огурцы. Общая стоимость проекта составила девять миллионов тенге. Предприниматель отметил, что с работой в теплице пока справляются сами, но со временем планируют создать дополнительные рабочие места.

«Мы должны обеспечить стабильные доходы каждой семьи. Важно, чтобы акимы сельских округов действовали с учетом возложенной на них ответственности и были хорошо осведомлены о состоянии каждого двора. Необходимо рационально использовать возможности проекта и приложить усилия для улучшения быта сельчан. Проект должен продолжиться системно и в дальнейшем при поддержке со стороны государства», - сказал Нуржан Нуржигитов.

С 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, что, как ожидалось, должно увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз». А создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» запущен проект «Тrade-in» по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

На первом этапе пилотного проекта приняли участие и получили кредиты несколько тысяч жителей из 11 сельских округов 10 районов Жамбылской области.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

Отметим, что пилотный проект запущен в Жамбылской области в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».