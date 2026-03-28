Растет число больных циррозом печени на фоне высокого уровня употребления алкоголя — Минздрав РК

— Употребление алкоголя в Казахстане на сегодняшний день на высоком уровне. К сожалению, этот уровень определяется не только количеством проданных алкогольных напитков, он определяется у нас в медицине именно количеством пациентов, которые страдают циррозом печени. Пациентов с циррозом печени у нас становится больше. За пять лет в Казахстане число пациентов с циррозом выросло в 1,2 раза, с раком печени — в 1,3 раза, с хроническими вирусными гепатитами В и С — в 2,5 раза. То есть, фактически из того количества больных, умерших от болезней пищеварительных органов, 6 тысяч человек умирает от цирроза печени, — сказал Эрик Байжунусов.

По его словам, в Казахстане есть проблема не только с алкоголизмом, но и с энергетиками, которые массово продаются во всех точках. Их вред уже виден, особенно их отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, почки и другие органы.

Как сообщил спикер, в Казахстане значительно выросло и потребление табака, как у мужчин, так и у женщин, в том числе употребление вейпов.

Еще одна проблема, по словам Эрика Байжунусова — это ожирение. Каждый пятый ребенок в возрасте 6-9 лет имеет избыточный вес, у 6,6% из этих детей ожирение. В связи с этим, Национальный центр предлагает Правительству ввести целевые акцизы, в первую очередь на сахаросодержащие напитки. Аккумулированные за счет этих акцизов будут направляться на борьбу с ожирением, алкоголем, табакокурением, а также на стимулирование производства полезных продуктов.

Ранее Эрик Байжунусов рассказал, что заболеваемость злокачественными опухолями в Казахстане будет расти вместе с увеличением продолжительности жизни.