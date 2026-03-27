Больше скрининга — больше диагнозов: как меняется статистика по раку в Казахстане

— Чем больше продолжительность жизни населения, тем больше в стране будет рака. Чем дольше мы будем жить, чем лучше будет медицина, тем больше будет выявляться этого заболевания. Это мировая тенденция, и здесь от того, насколько мы сделаем нормальную систему оказания помощи онкологическим больным, будет зависеть пятилетняя выживаемость и так далее. В этом плане наука работает и я думаю, что перспективы у нас, в связи с открытием новых научных центров есть. Но, однако, ежегодно мы выявляем около 41 тысячи пациентов со злокачественными новообразованиями, — сказал Эрик Байжунусов.

Спикер отметил, что ежегодно от злокачественных опухолей в Казахстане умирает 13-15 тысяч человек. На учете сейчас состоит 234 тысячи онкобольных, которые выявляются, в основном, за счет скрининга. Каждый год около 2,5 миллиона казахстанцев проходят скрининг. При этом, чем раньше выявляется рак, тем больше выживаемость пациентов, и выживаемость в последние годы растет.

Эрик Байжунусов обратил внимание журналистов на следующий факт. Чем лучше развита медицина в стране, чем она технологичнее, тем болье в обществе хронических больных, которые ранее просто умирали. Рост статистики по злокачественным новообразованиям в стране — результат внедрения новых методов диагностики, и эта статистика не говорит о плохом состоянии медицины. Например, в настоящее время 75% детей со злокачественными опухолями излечиваются, а было время, когда такие дети, практически, все умирали.

В то же время, как подчернул Эрик Байжунусов, действующая система выявления и лечения онкологических заболеваний не имеет перспектив, потому что она затратная и не направлена на профилактику и раннее предупреждение заболеваний. Поэтому в данном направлении предстоит провести большую работу.