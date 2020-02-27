Растет число алматинцев, выбирающих онлайн-регистрацию по месту жительства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы начали выбирать онлайн-регистрацию по месту жительства, не посещая центры обслуживания населения. С начала текущего года количество обратившихся граждан в онлайн-режиме увеличилось, передает корреспондента МИА «Казинформ».

Для получения данной услуги во фронт-офисы обратилось 39462 человек, а 20873 граждан осуществили онлайн-регистрацию без посещения.

В целом по Казахстану количество онлайн заявлений на постоянную и временную регистрацию по месту жительства с каждым разом растет. К примеру, в январе текущего года показатели выросли сразу в 4,5 раза по сравнению с январем прошлого 2019 года. Это около 64 тысяч услуг против 14 тысяч.

В прошлом году из более двух миллионов казахстанцев, зарегистрированных по месту жительства, около 500 тысяч оформили прописку онлайн, через портал электронного правительства egov.kz. Алматы занимает 7-е место в данной строчке, доля которого составляет 13,49%.

Стоит отметить, что с июня 2019 года услуги по регистрации граждан по месту жительства в пилотном режиме осуществляют работники госкорпорации «Правительство для граждан».

«Пилотный проект дал алматинцам ряд преимуществ - это оказание услуг по регистрации граждан согласно графику работы ЦОНов, то есть с 9 утра до 20 вечера без перерыва на обед, увеличение количества работников, имеющих возможность произвести регистрацию в базе данных миграционной полиции, сокращение очередей на услугу по прописке», — говорит PR-менеджер филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по г.Алматы Жаныл Апетова.

Напомним, зарегистрироваться по месту жительства постоянно или временно можно на портале электронного правительства egov.kz. Для этого заявителю и хозяину недвижимости необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Заявителю – для подачи заявки, а владельцу – для ее подтверждения. Услуги по регистрации по месту жительства можно найти в разделе «Гражданам» - «Гражданство, миграция и иммиграция» - «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета».