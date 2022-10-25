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    21:19, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Рассылку о заманивающих чужих детей конфетами мужчинах прокомментировали в МВД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором женщина рассказывает, как неизвестные пытались похитить ее сына. Информацию проверили сотрудники полиции, она не подтвердилась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Мужчина в маске якобы предлагал мальчику конфеты и убеждал его сесть в черный фургон, в котором находились несколько других мужчин. В сообщении женщина говорит, что ее сыну удалось убежать от злоумышленников, но она, тем не менее, намерена обратиться в полицию и сообщить о произошедшем.

    Рассылку прокомментировали в МВД РК. Там сообщили, что информацию из рассылки проверили, она не подтвердилась.

    «Подобные обращения в полицию не поступали», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Также важно отметить, что женщина в сообщении говорит о некой банде, якобы «работающей» таким образом. Однако ни о какой банде педофилов стражам порядка также не сообщали. Более того, рассылка о группе мужчин, разъезжающих по дворам и ворующих детей, – старый фейк.


    Теги:
    Общество Фейки МВД РК Правоохранительные органы
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