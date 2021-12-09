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Рассылку о прививках Pfizer по 50 тысяч тенге опровергли в алматинской поликлинике

9 Декабря 2021 11:15
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Рассылку о прививках Pfizer по 50 тысяч тенге опровергли в алматинской поликлинике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы распространяют информацию о том, что цена вакцины производства Pfizer/BioNTech для желающих привиться граждан Республики Казахстан якобы составит 50 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

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О высокой стоимости вакцины автору рассылки якобы сообщили в алматинской городской поликлинике №4. Однако в самой поликлинике эти сведения назвали ложными.

«На сегодняшний день в городской поликлинике №4 ведется предварительная запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока неизвестна. Врачам городской поликлиники №4 не давались указания касательно стоимости вакцинации», — сообщили в учреждении.

Также там напомнили о том, что бесплатно привиться препаратом производства Pfizer/BioNTech могут дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины.

Таким образом, сообщение о стоимости вакцины в 50 000 тенге – фейк. На сегодняшний день сумма еще не озвучивалась.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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