Рассылку о подлежащих усыплению служебных овчарках назвали старым фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp пользователи начали распространять сообщение о том, что из-за закрытия некой воинской части 20 служебных собак подлежат усыплению. Животных предлагают раздать в добрые руки совершенно бесплатно. Редакция Stopfake.kz заявляет, что это старый фейк.

Рассылка о собаках, которых ждет неминуемая гибель, появилась в России как минимум в 2013 году, а по некоторым данным, еще раньше.









Однако никаких подтверждений тому, что подлежащие усыплению служебные собаки действительно существовали, не было. Более того, сама рассылка обладает одним из ключевых признаков фейков: в ней не указаны ни время, ни место, когда и где разворачиваются описываемые события.

В 2016 году история о собаках стала популярной среди пользователей Казнета. Тогда ее опровергали в МВД РК.

«Телефоны, имена в объявлении так и не изменились с того времени. Меняется код города и операторы сотовой связи. В данной рассылке не усматриваются признаки мошенничества. В связи с распространением в социальных сетях подобной информации напоминаю о необходимости обращения к достоверным источникам. Также рекомендуем не распространять далее по своим контактам информацию, полученную из сомнительных источников», - заявили в ведомстве.