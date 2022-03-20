РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:03, 19 Март 2022 | GMT +6

    Рассылку о подлежащих усыплению служебных овчарках назвали старым фейком

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp пользователи начали распространять сообщение о том, что из-за закрытия некой воинской части 20 служебных собак подлежат усыплению. Животных предлагают раздать в добрые руки совершенно бесплатно. Редакция Stopfake.kz заявляет, что это старый фейк.

    Рассылка о собаках, которых ждет неминуемая гибель, появилась в России как минимум в 2013 году, а по некоторым данным, еще раньше.




    Однако никаких подтверждений тому, что подлежащие усыплению служебные собаки действительно существовали, не было. Более того, сама рассылка обладает одним из ключевых признаков фейков: в ней не указаны ни время, ни место, когда и где разворачиваются описываемые события.

    В 2016 году история о собаках стала популярной среди пользователей Казнета. Тогда ее опровергали в МВД РК.

    «Телефоны, имена в объявлении так и не изменились с того времени. Меняется код города и операторы сотовой связи. В данной рассылке не усматриваются признаки мошенничества. В связи с распространением в социальных сетях подобной информации напоминаю о необходимости обращения к достоверным источникам. Также рекомендуем не распространять далее по своим контактам информацию, полученную из сомнительных источников», - заявили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Фейки Животные Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!