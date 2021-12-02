Рассылка о введении ограничения потребления электроэнергии в Костанайской области - фейк

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области прокомментировали скан документа от имени ведомства, в котором сообщается о дефиците мощности в электроэнергетической системе страны и возможном введении ограничения потребления электроэнергии на территории области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно скана документа, который «гуляет» по мессенджерам и взбудоражил население региона, говорится о том, что «в связи с дефицитом мощности в Единой электроэнергетической системе РК, во всех регионах, по команде Системного оператора вводятся ограничения потребления электрической энергии».

Здесь же в письме отмечается, что возможное отключение электроэнергии будет проводится в часы вечернего максимального потребления электроэнергии - с 17:00 до 23:00.

Скан документа прокомментировали в управлении энергетики и ЖКХ области, назвав документ - фейковым.

«Министерством энергетики системному оператору АО «KEGOK» даны указания о недопущении ограничения электрической энергии населению при возникновении дефицита генерирующих мощностей. В первую очередь затрагивается категория промышленных потребителей, а население – в последнюю очередь. На сегодняшний день в ЕЭС РК отсутствует дефицит электроэнергии, - прокомментировали в профильном ведомстве. —Сообщаем, что данная рассылка не соответствует действительности».

В управлении также отметили, что оповещение по запланированным техническим работам, требующим отключения электросетей, обычно подаются населению заблаговременно и от официальных источников энергопредприятий.







