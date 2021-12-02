Рассылка о введении ограничения потребления электроэнергии в Костанайской области - фейк
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области прокомментировали скан документа от имени ведомства, в котором сообщается о дефиците мощности в электроэнергетической системе страны и возможном введении ограничения потребления электроэнергии на территории области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно скана документа, который «гуляет» по мессенджерам и взбудоражил население региона, говорится о том, что «в связи с дефицитом мощности в Единой электроэнергетической системе РК, во всех регионах, по команде Системного оператора вводятся ограничения потребления электрической энергии».
Здесь же в письме отмечается, что возможное отключение электроэнергии будет проводится в часы вечернего максимального потребления электроэнергии - с 17:00 до 23:00.
Скан документа прокомментировали в управлении энергетики и ЖКХ области, назвав документ - фейковым.
«Министерством энергетики системному оператору АО «KEGOK» даны указания о недопущении ограничения электрической энергии населению при возникновении дефицита генерирующих мощностей. В первую очередь затрагивается категория промышленных потребителей, а население – в последнюю очередь. На сегодняшний день в ЕЭС РК отсутствует дефицит электроэнергии, - прокомментировали в профильном ведомстве. —Сообщаем, что данная рассылка не соответствует действительности».
В управлении также отметили, что оповещение по запланированным техническим работам, требующим отключения электросетей, обычно подаются населению заблаговременно и от официальных источников энергопредприятий.
- Когда запустят новые станции метро в Алматы
- Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
- Полицейского, ехавшего по «встречке» без номеров, наказали в Алматы
- Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
- Количество вакцинированных Pfizer растет в Алматы
- В Мангистауской области будут контролировать грузовые машины, работающих на щебневых карьерах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана