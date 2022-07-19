19 Июля 2022 21:46

Рассылка о льготном жилье для сотрудников вузов – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образование опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о льготной жилищной программе для сотрудников вузов. В ведомстве сообщили, что она не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

«19 июля в социальных сетях было размещено объявление с указанием на некий сайт , в котором предлагается заполнить анкету для формирования реестра потребностей в жилье среди сотрудников вузов. Информация на данном сайте содержит признаки мошеннических действий, целью которых является сбор персональных данных о сотрудниках вузов. В этой связи, Министерство науки и высшего образования призывает воздержаться от распространения фейковой информации и заявляет, что в тех случаях, когда необходимо проинформировать об инициативах Министерства используются официальные каналы информации, включенные в систему электронного документооборота. Информация по данному инциденту передана в компетентные правоохранительные органы», – сказано в официальном сообщении.