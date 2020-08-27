Расстрелявший две мечети террорист получил пожизненный срок в Новой Зеландии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Новозеландский суд приговорил Брентона Тарранта, убившего 51 человека в двух мечетях, к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Он стал первым человеком в истории страны, получившим такой приговор. 29-летний австралиец Брентон Таррант признан виновным в убийстве 51 человека, попытке убийства еще 40 человек и терроризме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Судья назвал его действия «бесчеловечными», добавив, что он «не проявил милосердия».

Нападение на мечети в марте прошлого года, которое транслировалось в прямом эфире, потрясло весь мир.

Приговор Тарранту также стал первым обвинительным приговором в отношении терроризма в истории Новой Зеландии.

В Новой Зеландии смертная казнь не применяется в системе правосудия.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, услышав о приговоре Тарранта, заявила, что это означает, что у него не будет «никакой дурной славы, никакой платформы... и у нас не будет причин думать о нем, видеть его или услышать его снова».

После этих убийств Новая Зеландия ввела более строгие законы об оружии.

Таррант ранее отказался от права выступать при вынесении приговора.

Слушание приговора началось в понедельник, и большая часть первых трех дней была посвящена заслушиванию заявлений потерпевших.

Как ранее сообщалось, стрелок совершил нападение на две мечети города 15 марта прошлого года.

Сначала он устроил стрельбу в мечети Аль-Нур. Менее чем через 30 секунд он вернулся к своей машине, чтобы взять другое оружие, а затем снова вошел в мечеть и возобновил огонь по находившимся там внутри верующим. Нападение транслировалось в прямом эфире в социальной сети Facebook.

Затем он поехал в Исламский центр Линвуд, где застрелил двух человек на улице, а затем начал стрелять по окнам. Изнутри выскочил мужчина и, схватив один из дробовиков стрелка, прогнал его.

После ареста Таррант сообщил полиции, что его план состоял в том, чтобы сжечь мечети после нападения.

Сообщается, что преступник планировал совершить нападение еще на одну мечеть, но был задержан офицерами по дороге.

Таррант родился в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

После смерти отца в 2010 году он бросил работу и путешествовал по Азии и Европе.

Он переехал в Новую Зеландию в 2017 году и начал планировать свои нападения на мусульманское сообщество.