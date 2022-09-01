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    11:34, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Рассмотреть возможность введения налога на роскошь поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, заявил, что предстоит обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.

    «Еще один приоритет - повышение эффективности налогового стимулирования. Для этого следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент пояснил, что для этого потребуется упростить специальные налоговые режимы с тем, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.

    «Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого «налога на роскошь». Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.




    Фото: pictures.dealer.com






    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Налоги Главная Послание Президента РК Президент
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