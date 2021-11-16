Рассмотреть полное исключение смертной казни призвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд инициатив по укреплению системы защиты прав человека в рамках VI заседания Национального совета общественного доверия озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде чем остановиться на конкретных инициативах, хочу особо отметить высокую результативность работы НСОД в продвижении правозащитной проблематики. Как вы знаете, я уделяю этой сфере особое внимание, поскольку ее состояние в конечном счете влияет на уровень развития нашего общества. Мы шаг за шагом движемся по пути построения правового и справедливого государства. В июне текущего года мною был подписан указ о дальнейших мерах в РК в области прав человека, нацеленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

Президент напомнил, что ранее по его инициативе Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.

«Недавно в Послании я поручил гармонизировать нормы Уголовного кодекса с его положениями и приять закон. Соответствующая работа проводится. Вместе с тем, среди наших правозащитников развернулась дискуссия на эту тему. В частности, речь идет о том, что разрабатываемый законопроект имеет половинчатый характер и предполагает отмену смертной казни в Казахстане с рядом исключений. О ключевых аспектах этой дискуссии сегодня убедительно высказалась Жемис Турмагамбетова», - отметил Глава государства.

«Считаю, что правозащитники правильно ставят вопрос. Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок, тем более, если так можно выразиться, они носят умозрительный характер. Поэтому я полагаю, Парламент прислушается к моей позиции, также и к позиции членов НСОД», - заключил К. Токаев.

Напомним, ранее исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова предложила без оговорок рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.