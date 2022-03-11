Рассмотреть альтернативу видеонаблюдения в комнате адвокатов предложила Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неукоснительно соблюдать действующие гарантии адвокатской деятельности призвала член президиума Республиканской коллегии адвокатов, адвокат коллегии города Нур-Султан Асель Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо неукоснительно соблюдать действующие гарантии адвокатской деятельности. В том числе и обеспечение гарантии адвокатской тайны. Туда же входит обеспечение свиданий наедине в условиях, обеспечивающих конфиденциальность свиданий, что подразумевает под собой демонтаж камер видеонаблюдения в кабинетах адвокатов, установка двери, оснащение наушниками, запрет на досмотр адвокатского досье. Президент говорил, что в учреждениях нужно установить сплошное видеонаблюдение. Но для чего эти камеры в кабинетах адвокатов? Какие пытки могут происходить при общении адвоката с его подзащитным?», - сказала Асель Токаева, выступая на круглом столе по обсуждению актуальных вопросов адвокатской деятельности и путей их решения.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова предложила рассмотреть альтернативу видеонаблюдения в комнате адвокатов.

«В связи с вопросом обеспечения видеонаблюдения и с контраргументом, что это нужно для безопасности и можно отключить звук, но если ставится вопрос о безопасности самих адвокатов, а сами адвокаты просят эту систему не устанавливать, чтобы обеспечить конфиденциальность. Сколько адвокатов нужно, чтоб подписали такое обращение о том, чтобы по существу решить вопрос и есть ли альтернатива видеонаблюдения, типа тревожной кнопки, чтобы адвокат мог это использовать и подавать сигнал», - отметила Эльвира Азимова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова рассказала о новом термине, ставящим под сомнение адвокатскую репутацию.