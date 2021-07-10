Рассмотрены перспективы казахстанско-израильских торгово-экономических отношений

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана Сатыбалды Буршаков провёл встречи с новым сопредседателем казахстанско-израильской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – министром туризма Израиля Константином Развозовым и заместителем министра иностранных дел Израиля Иданом Роллом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Казахстанский дипломат поздравил К. Развозова с назначением и проинформировал о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений.

С. Буршаков рассказал о проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым социально-политических реформах и достижениях страны накануне 30-летия её независимости.

В свою очередь, К. Развозов выразил готовность к активизации взаимодействия между двумя странами и заверил, что приложит максимум усилий для реализации конкретных проектов.

Министр также сообщил о намерениях посетить Казахстан в качестве сопредседателя межправительственной комиссии с целью обсуждения перспективных направлений, представляющих взаимный интерес.

В тот же день С. Буршаков провёл встречу с вновь назначенным заместителем министра иностранных дел Израиля Иданом Роллом, в ходе которой передал приглашение заместителя премьер-министра – Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди Министру иностранных дел Израиля Яиру Лапиду для участия в работе министерской встречи Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Посол выразил признательность за поддержку повестки казахстанского председательства в СВМДА и активное участие израильских дипломатов в заседаниях его комитетов и рабочих групп.