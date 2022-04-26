Рассматриваются разные предложения - глава Мининдустрии об LRT в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев сообщил, что необходимо очень осторожно подойти к данному проекту, учитывая уже вложенные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева спросили о строительстве LRT в Нур-Султане.

«LRT полностью реализуется местными исполнительными органами. Я думаю, что акимат города Нур-Султана вам в полной мере ответит. Разные варианты предложений рассматриваются акиматом, потому что необходимо очень осторожно подойти к этому с учетом уже вложенных средств. С этими средствами надо что-то делать с учетом бюджета, необходимого для строительства и его использования в том или ином качестве. Разные предложения поступали. В том числе, я знаю, что акимат спрашивал мнение горожан, поэтому к какому-то решению придут. Я думаю, что они в скором времени объявят об этом», - сказал министр журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Напомним, в январе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу строительства LRT. Тогда Глава государства поручил принять оптимальное решение по его дальнейшей судьбе.

«У нас нет другого выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта», - заявил Касым-Жомарт Токаев.